Российские военные за ночь поразили 26 пунктов управления ВСУ

Российские ракетные войска за минувшую ночь поразили 26 пунктов управления украинских войск и другие военные объекты, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей.

Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.