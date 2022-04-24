Военные инженеры Черноморского флота разминируют один из поселков в Херсонской области. Кадры того, как специалисты обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся снаряды, показали в Минобороны России.

Боеприпасы находят и на улицах, и в огородах, и даже в домах жителей. Часто гражданские сами сообщают военным об опасных предметах. Уничтожать на месте такие снаряды, мины или ракеты нельзя, поскольку рядом расположены жилые дома. Саперы осторожно извлекают боеприпас из грунта, вывозят подальше от поселка и подрывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.