Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 21:30

Политика

Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились более 10 часов

Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились более 10 часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

Российские ПВО сбили почти 30 украинских дронов за сутки

Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются более шести часов

Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после обеденного перерыва

Песков рассказал, что переговоры РФ и США касаются безопасности судоходства в Черном море

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Срибное

Делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде

ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку ВСУ "Гвоздика" в районе поселка Угроеды

В Госдуме призвали усилить госконтроль за дистанционной продажей спортивного питания

В Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США, которые касались украинского кризиса. Разговор проходил в закрытом формате и продлился больше 10 часов.

Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который возглавляет российскую делегацию, у сторон переговоров присутствует взаимопонимание.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в первую очередь переговоры касались безопасности судоходства в Черном море. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика