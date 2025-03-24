Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились более 10 часов

В Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США, которые касались украинского кризиса. Разговор проходил в закрытом формате и продлился больше 10 часов.

Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который возглавляет российскую делегацию, у сторон переговоров присутствует взаимопонимание.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в первую очередь переговоры касались безопасности судоходства в Черном море. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.