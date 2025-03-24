Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются более шести часов

Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются уже более шести часов с небольшим перерывом на обед. Основная тема – возобновление Черноморской инициативы, но, как отмечают эксперты, ключевой вопрос – гарантии выполнения соглашений. Предыдущая зерновая сделка, заключенная под эгидой ООН, была сорвана из-за невозможности обеспечить ее соблюдение.

Переговоры проходят в формате "челночной дипломатии": делегации находятся в разных помещениях, а посредники курсируют между ними, передавая предложения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.