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24 марта, 16:30

Политика

Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются более шести часов

Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются более шести часов

Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после обеденного перерыва

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Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются уже более шести часов с небольшим перерывом на обед. Основная тема – возобновление Черноморской инициативы, но, как отмечают эксперты, ключевой вопрос – гарантии выполнения соглашений. Предыдущая зерновая сделка, заключенная под эгидой ООН, была сорвана из-за невозможности обеспечить ее соблюдение.

Переговоры проходят в формате "челночной дипломатии": делегации находятся в разных помещениях, а посредники курсируют между ними, передавая предложения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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