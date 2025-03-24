Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после обеденного перерыва

Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после обеденного перерыва. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, основная тема обсуждения – Черноморская инициатива, включая вопросы безопасности судоходства. В Кремле подтвердили, что на повестке дня также невыполненные обязательства по предыдущим договоренностям.

Накануне представители США и Украины провели отдельную встречу, где обсуждали временное прекращение огня. Итоги российско-американских переговоров ожидаются 24 марта.

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