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24 марта, 15:30

Политика

Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после обеденного перерыва

Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после обеденного перерыва

Песков рассказал, что переговоры РФ и США касаются безопасности судоходства в Черном море

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Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после обеденного перерыва. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, основная тема обсуждения – Черноморская инициатива, включая вопросы безопасности судоходства. В Кремле подтвердили, что на повестке дня также невыполненные обязательства по предыдущим договоренностям.

Накануне представители США и Украины провели отдельную встречу, где обсуждали временное прекращение огня. Итоги российско-американских переговоров ожидаются 24 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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