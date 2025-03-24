Российские войска взяли под контроль населенный пункт Срибное

На фронте продолжается планомерное продвижение российских войск. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, успехи достигнуты на велико-новоселовско-угледарском направлении, где подразделения продвигаются по лесополосам. Также взят под контроль населенный пункт Срибное на донецком направлении.

По словам военного эксперта Евгения Михайлова, на купянском направлении российские войска создали несколько плацдармов на правом берегу реки Оскол, что создает угрозу полуокружения для украинских сил.

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