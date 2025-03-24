Делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии проходят переговоры представителей России и США. Встреча организована в одном из отелей Эр-Рияда и началась в 10 утра по московскому времени. Обсуждаются прекращение боевых действий в Черном море и возобновление зерновой инициативы.

Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В Кремле ранее заявили, что переговорщиков выбирал лично Владимир Путин.

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