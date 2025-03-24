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24 марта, 07:15

Политика

Онлайн-платформы обяжут хранить три года данные о переписках россиян

Онлайн-платформы обяжут хранить три года данные о переписках россиян

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Данные о переписках онлайн-платформы будут хранить три года. Такие поправки в законодательство приняла Госдума в первом чтении. Речь идет о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, текста, изображений, звуков и электронных сообщений.

Такие правила позволят эффективнее выявлять нарушителей, бороться с мошенниками. Кроме того, это позволит создать более эффективную систему для расследования киберпреступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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