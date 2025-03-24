24 марта, 07:15Политика
Онлайн-платформы обяжут хранить три года данные о переписках россиян
Данные о переписках онлайн-платформы будут хранить три года. Такие поправки в законодательство приняла Госдума в первом чтении. Речь идет о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, текста, изображений, звуков и электронных сообщений.
Такие правила позволят эффективнее выявлять нарушителей, бороться с мошенниками. Кроме того, это позволит создать более эффективную систему для расследования киберпреступности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.