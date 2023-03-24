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24 марта, 15:45

Политика

Военные РФ уничтожили склад боеприпасов иностранных наемников в ДНР

Военные РФ уничтожили склад боеприпасов иностранных наемников в ДНР

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Военные РФ уничтожили склад боеприпасов иностранных наемников в ДНР. Также стало известно об ударах российской армии по ангару с беспилотниками ВСУ в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих. ВС РФ также уничтожили два пикапа, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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