Военные РФ уничтожили склад боеприпасов иностранных наемников в ДНР. Также стало известно об ударах российской армии по ангару с беспилотниками ВСУ в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих. ВС РФ также уничтожили два пикапа, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.