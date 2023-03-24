Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории. Все для того, чтобы не задумываться об экологических последствиях. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, соединения обедненного урана остаются в почве и еще долго представляют опасность.

Кириллов также указал на циничность замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Дело в том, что она анонсировала поставки Киеву снарядов с радиоактивным компонентом за несколько дней до годовщины бомбардировок НАТО в Югославии, которые произошли 24 марта 1999 года. Представитель МО РФ напомнил, что Альянс тогда назвал свою операцию "Ангелом милосердия", а возглавлявший Североатлантический альянс Хавьер Солана оценивал операцию как "гуманитарную".

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