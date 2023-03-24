Штурмовики РФ показали военные трофеи, которые используют в зоне СВО

Российские штурмовики показали военные трофеи, которые используют в зоне спецоперации. Так, в боях за Артемовск участвуют экипажи на танках и боевых машинах пехоты, которые бойцы РФ захватили на позициях украинской армии.

Военные этой группы сражаются на самых напряженных участках в зоне СВО. Они заявляют, что с нетерпением ждут появления немецких танков Leopard, чтобы развернуть эти боевые машины против украинских войск.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.