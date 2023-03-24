Дания пригласила оператора "Северного потока" поднять найденный около газопровода объект. Компания Nord Stream 2 AG будет проводить операцию на Балтике вместе с Датским энергетическим агентством, оператором проекта. Все пройдет при содействии датского министерства обороны.

Найденный на дне цилиндрический объект, возможно, является морским дымовым буем. По мнению датских экспертов, предмет не представляет непосредственной угрозы. Между тем его природу еще предстоит выяснить.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в 30 километрах от места взрывов обнаружили "столбик", похожий на антенну для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства. В МИД Дании тогда заявляли, что не допустят Россию к расследованию.