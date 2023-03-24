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Политика

Пентагон подтвердил намерение передать Украине устаревшие танки Abrams

Пентагон подтвердил намерение передать Украине устаревшие танки Abrams

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США решили отправить на Украину старые танки Abrams из имеющихся запасов в Пентагоне. Об изменении планов сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Изначально Киеву обещали передать новую бронетехнику прямо с завода, но выяснилось, что на их производство ушло бы до двух лет. Чтобы ускорить поставки, штаты направят на Украину 30 танков Abrams старой модификации, на вооружение они поступят через 8–10 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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