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07:15

Политика

США могут отремонтировать и переоснастить биолаборатории в странах бывшего СССР – СМИ

США могут отремонтировать и переоснастить биолаборатории в странах бывшего СССР – СМИ

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США собираются отремонтировать и переоснастить биолаборатории сразу в нескольких странах бывшего СССР. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на предварительное уведомление для заинтересованных в проекте организаций.

Главная задача такой программы – защита США и их союзников от возможных биологических угроз. Но почему исследования хотят проводить на границах с Россией? И что за опыты собираются ставить?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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