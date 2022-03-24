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24 марта 2022, 21:15

политика

Раздувание антироссийской истерии используют для увеличения расходов на оружие – МИД РФ

Раздувание антироссийской истерии используют для увеличения расходов на оружие – МИД РФ

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Раздувание антироссийской истерии используют для увеличения расходов на покупку оружия, главным поставщиком которого являются США. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что сегодняшнее решение саммита НАТО поддерживать Киев, говорит о заинтересованности Альянса в продолжении боевых действий. При этом НАТО отказывается разворачивать войска на Украине.

Тем временем, Минобороны раскрыло новые данные о биологической деятельности США на Украине. Помимо разработки биоружия, Пентагон испытывал на украинских военных новые лекарства. А финансировал такие исследования фонд Хантера Байдена, сына президента США. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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