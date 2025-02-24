Делегации России и США договорились сесть за стол переговоров на этой неделе

Новый раунд переговоров состоится между Россией и США на этой неделе. Встречу анонсировали по линии министерств иностранных дел и подтвердили в Кремле.

Предыдущий диалог представителей государств в Эр-Рияде дал надежду на нормальный диалог с США. Позиция американской стороны заметно выделяется на фоне европейских стран, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Турции.

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