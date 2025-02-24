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24 февраля, 23:15

Политика

Делегации России и США договорились сесть за стол переговоров на этой неделе

Делегации России и США договорились сесть за стол переговоров на этой неделе

ВС РФ нанесли удар по военной критической инфраструктуре Украины

Министр торговли Новой Зеландии Бейли ушел в отставку после инцидента на работе

Сергей Лавров встретился с президентом Турции в Анкаре

В Кремле заявили о стабилизирующей силе отношений КНР и России

Песков сообщил, что МИД России представит детали переговоров РФ и США

Лавров обсудил восстановление отношений России и США в Турции

Песков заявил, что в России видят стремление США понять причины конфликта на Украине

Лавров анонсировал консультации Москвы и Вашингтона по восстановлению работы посольств

Лавров заявил, что Россия продолжит контакты с США после переговоров Эр-Рияде

Новый раунд переговоров состоится между Россией и США на этой неделе. Встречу анонсировали по линии министерств иностранных дел и подтвердили в Кремле.

Предыдущий диалог представителей государств в Эр-Рияде дал надежду на нормальный диалог с США. Позиция американской стороны заметно выделяется на фоне европейских стран, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Турции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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