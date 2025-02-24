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24 февраля, 15:15

Политика

Сергей Лавров встретился с президентом Турции в Анкаре

Сергей Лавров встретился с президентом Турции в Анкаре

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкару с рабочим визитом и встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Глава МИД РФ рассказал о встречах, прошедших в Эр-Рияде, и обсудил возможность Турции стать площадкой для будущих переговоров.

Лавров также отметил, что Москва продолжит контакты с Вашингтоном, а возможность договоренностей с украинским президентом Владимиром Зеленским остается под вопросом из-за его непостоянной позиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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