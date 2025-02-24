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24 февраля, 12:15

Политика

Лавров анонсировал консультации Москвы и Вашингтона по восстановлению работы посольств

Лавров анонсировал консультации Москвы и Вашингтона по восстановлению работы посольств

Лавров заявил, что Россия продолжит контакты с США после переговоров Эр-Рияде

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Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, на этой неделе РФ и США проведут консультации по вопросу нормализации работы посольств. Глава МИД РФ выразил надежду, что они снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией Штатов в последние годы.

Лавров также отметил, что ранее состоялись два технических предварительных контакта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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