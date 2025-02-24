Лавров анонсировал консультации Москвы и Вашингтона по восстановлению работы посольств

Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, на этой неделе РФ и США проведут консультации по вопросу нормализации работы посольств. Глава МИД РФ выразил надежду, что они снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией Штатов в последние годы.

Лавров также отметил, что ранее состоялись два технических предварительных контакта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.