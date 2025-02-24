24 февраля, 12:15Политика
Лавров заявил, что Россия продолжит контакты с США после переговоров Эр-Рияде
Москва подробно проинформировала Турцию о состоявшихся в Эр-Рияде переговорах и сообщила о планах продолжить контакты с Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.
В свою очередь, министр иностранных дел Турции отметил, что государство готово принять переговоры по Украине и назвал встречу с Лавровым продуктивной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.