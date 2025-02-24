Лавров выразил уверенность в продолжении контактов Москвы и Вашингтона

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет продолжать контакты с США на фоне плодотворного диалога в Эр-Рияде. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Также Лавров отметил, что в позициях многих стран появилось больше реализма относительно Украины. Кроме того, он подчеркнул, что последовательная позиция Штатов выделяется на фоне мнения лидеров Европы.

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