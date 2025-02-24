24 февраля, 11:15Политика
Совет безопасности ООН проголосует по проекту резолюции США по Украине 24 февраля
24 февраля Совет безопасности ООН проведет голосование по предложенному США проекту нейтральной резолюции по Украине. Процедура назначена на 23 часа по Москве.
Впервые США отказались быть соавторами антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Новый документ, представленный Штатами, не содержит типичных обвинений в адрес России как страны-агрессора.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.