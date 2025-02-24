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24 февраля, 11:15

Политика

Совет безопасности ООН проголосует по проекту резолюции США по Украине 24 февраля

Совет безопасности ООН проголосует по проекту резолюции США по Украине 24 февраля

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24 февраля Совет безопасности ООН проведет голосование по предложенному США проекту нейтральной резолюции по Украине. Процедура назначена на 23 часа по Москве.

Впервые США отказались быть соавторами антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Новый документ, представленный Штатами, не содержит типичных обвинений в адрес России как страны-агрессора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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