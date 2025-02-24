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24 февраля, 07:15

Политика

Россия и США готовятся к новому этапу переговоров

Россия и США готовятся к новому этапу переговоров

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Москва и Вашингтон согласовывают место проведения следующего раунда переговоров на уровне директоров департаментов МИД. По данным общественной сети C-Span, встреча состоится уже 25 февраля, предположительно в Саудовской Аравии.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что переговоры пройдут в ближайшие две недели. Ожидается, что стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, а также ситуацию вокруг Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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