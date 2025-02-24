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24 февраля, 07:15

Политика

Россия и Турция обсудят мирное урегулирование на Украине

Россия и Турция обсудят мирное урегулирование на Украине

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24 февраля в Анкаре начнутся переговоры глав МИД Турции и России. Сергей Лавров и Хакан Фидан планируют обсудить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сирийскую проблематику.

В центре внимания окажутся и двусторонние отношения, включая торговлю, энергетику и строительство атомных электростанций в Турции, а также создание газового хаба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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