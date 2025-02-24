Россия и Турция обсудят мирное урегулирование на Украине

24 февраля в Анкаре начнутся переговоры глав МИД Турции и России. Сергей Лавров и Хакан Фидан планируют обсудить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сирийскую проблематику.

В центре внимания окажутся и двусторонние отношения, включая торговлю, энергетику и строительство атомных электростанций в Турции, а также создание газового хаба.

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