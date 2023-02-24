Россия готова помочь Турции восстановить разрушенные здания при землетрясениях – Путин

Россия готова помочь Турции восстановить разрушенные здания при землетрясениях. Об этом сказал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В свою очередь президент Турции поблагодарил Россию за помощь в разборе завалов после стихийного бедствия. Он отметил высокий профессионализм российских спасателей и врачей.

Кроме того, в Турции начали строить новые дома для пострадавших от землетрясений. Сейчас многие люди живут в палатках или жилых контейнерах. Из них собрали целые кварталы.

Ранее Эрдоган заявлял, что в пострадавших районах планируется построить за год 270 тысяч домов.

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