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24 февраля, 21:45

Политика

Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с РФ – СМИ

Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с РФ – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Париже посоветовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с РФ, сообщают СМИ.

Лидеры группы G7 планируют усилить санкции в отношении России, сообщается в совместно заявлении.

Движение ограничат в районе площади Савеловского вокзала с 27 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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