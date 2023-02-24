Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с РФ – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Париже посоветовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с РФ, сообщают СМИ.

Лидеры группы G7 планируют усилить санкции в отношении России, сообщается в совместно заявлении.

Движение ограничат в районе площади Савеловского вокзала с 27 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

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