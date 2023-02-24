24 февраля, 18:15Политика
США значительно расширили санкции против РФ
США расширяют санкции против России и Белоруссии и вводят новые экспортные ограничения.
Под каток минторга США попали 76 отечественных предприятий, в том числе фонд "Сколково".
Помимо научных организации, под санкции попал целый список банков, в том числе "Уралсиб", "Зенит", "Московский кредитный банк" и другие. Проводить финансовые операции с этими банками в США разрешено до 25 мая.
Также предусмотрены 200-процентные пошлины на все товары из России, содержащие аллюминий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.