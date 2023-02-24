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24 февраля, 18:15

Политика

США значительно расширили санкции против РФ

США значительно расширили санкции против РФ

Новости часа: "Росатом" принял меры, не допускающие влияния санкций на свою работу

США ввели санкции против более чем 10 банков РФ

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США расширяют санкции против России и Белоруссии и вводят новые экспортные ограничения.
Под каток минторга США попали 76 отечественных предприятий, в том числе фонд "Сколково".

Помимо научных организации, под санкции попал целый список банков, в том числе "Уралсиб", "Зенит", "Московский кредитный банк" и другие. Проводить финансовые операции с этими банками в США разрешено до 25 мая.

Также предусмотрены 200-процентные пошлины на все товары из России, содержащие аллюминий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
политикавидеоКарина Ильина
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