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Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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ВС РФ сбили украинский штурмовик Су-25

Российские военные продолжают наступление на донецком направлении. ВСУ за минувшие сутки потеряли установку РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и другую военную технику. В районе Авдеевки уничтожен украинский склад боеприпасов.

На южно-донецком направлении между тем авиация и артиллерия нанесла огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье в ДНР, а также железнодорожной станции Углесборочная. Ликвидировано несколько украинских гаубиц, танк и другая военная техника, уничтожено шесть складов с боеприпасами.

Подробнее о ходе СВО – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Евдокимов
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