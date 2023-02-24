Украина готовится к вторжению в Приднестровье – Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что Украина активизировала подготовку к провокации в Приднестровье. В настоящее время вблизи украинско-приднестровской границы фиксируется значительное скопление личного состава и техники ВСУ, развертывание артиллерии, а также наращивание полетов беспилотников.

Как отмечают в ведомстве, вторжение ВСУ несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

