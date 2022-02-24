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24 февраля 2022, 15:45

политика

Саммит НАТО обсудит перспективу долгосрочных отношений с Россией

Саммит НАТО обсудит перспективу долгосрочных отношений с Россией

Песков заявил, что сроки спецоперации по демилитаризации Украины будет определять Путин

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Саммит НАТО 25 февраля обсудит перспективу долгосрочных отношений с Россией. Об этом заявил генсек Столтенберг. По его словам, Москва "закрыла дверь для политического решения" ситуации вокруг Украины.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны при определенных условиях. Политолог Алексей Мухин рассказал, может ли Киев пойти на такие условия.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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