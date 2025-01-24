Новости мира: фермеры Греции провели масштабные протесты

В Греции фермеры вышли на митинги по всей стране, перекрыв дороги на тракторах. Участники протестуют против роста производственных издержек, включая налоги, стоимость топлива и удобрений, а также европейские экологические нормы. Из-за этих факторов греческим фермерам сложно конкурировать с дешевым импортом.

Австралийская круизная компания принесла извинения пассажирам за неудачное рождественское мероприятие. Обслуживающий персонал переоделся в белые костюмы, напоминавшие наряды ку-клукс-клана, что напугало гостей.

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