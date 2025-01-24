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Новости

24 января, 19:30

Политика

Новости мира: фермеры Греции провели масштабные протесты

Новости мира: фермеры Греции провели масштабные протесты

Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом по Украине

В ГД задумались, не слишком ли много тратят россияне на импульсивные покупки

Госдума не поддержала предложение запретить продажу фастфуда детям

Россельхознадзор запретил ввоз мясных и молочных продуктов из стран Евросоюза

Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом

Российские войска вошли в Великую Новоселку в ДНР

Новости мира: Трамп поручил рассекретить архивы по делу Кеннеди

Новости мира: Трамп поручил рассекретить материалы по делу об убийстве Кеннеди

Бойцы ВС РФ показали трофеи, захваченные в освобожденном селе Русское Поречное

В Греции фермеры вышли на митинги по всей стране, перекрыв дороги на тракторах. Участники протестуют против роста производственных издержек, включая налоги, стоимость топлива и удобрений, а также европейские экологические нормы. Из-за этих факторов греческим фермерам сложно конкурировать с дешевым импортом.

Австралийская круизная компания принесла извинения пассажирам за неудачное рождественское мероприятие. Обслуживающий персонал переоделся в белые костюмы, напоминавшие наряды ку-клукс-клана, что напугало гостей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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