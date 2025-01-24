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24 января, 13:15

Экономика

Россельхознадзор запретил ввоз мясных и молочных продуктов из стран Евросоюза

Россельхознадзор запретил ввоз мясных и молочных продуктов из стран Евросоюза

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Российские туристы, которые возвращаются из стран Евросоюза, массово жалуются на то, что на таможне у них отбирают все мясные и молочные продукты. Россельхознадзор объявил о временном запрете ввоза из-за вспышки ящура в Германии.

С проблемами столкнулись те, кто прибывает на самолете, и те, кто едет в Россию по суше через пункты пропуска на эстонской границе, а также на границе Калининградской области и Польши. Для большинства путешественников новое ограничение оказалось неожиданным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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