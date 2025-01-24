Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом

Владимир Путин готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, Москва ждет сигнала со стороны США для начала диалога.

При этом Песков призвал "не гадать на кофейной гуще" о сроках возможных переговоров. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил вести переговоры с Путиным.

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