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24 января, 13:15

Политика

Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом

Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом

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Песков заявил, что Кремль не видит ничего нового в санкциях против России

Владимир Путин готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, Москва ждет сигнала со стороны США для начала диалога.

При этом Песков призвал "не гадать на кофейной гуще" о сроках возможных переговоров. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил вести переговоры с Путиным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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