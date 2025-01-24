Российские войска вошли в Великую Новоселку в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) российские подразделения окружили около 1,5 тысячи украинских военных в Великой Новоселке. По словам экспертов, противнику не удалось отойти ни на север, ни на запад из-за разрушенных мостов. Подразделения штурмовых и танковых войск продолжают зачищать кварталы.

Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое. Российские военные активно используют беспилотники, уничтожая технику и укрепления противника на кураховском направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.