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24 января, 11:30

Политика

Российские войска вошли в Великую Новоселку в ДНР

Российские войска вошли в Великую Новоселку в ДНР

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) российские подразделения окружили около 1,5 тысячи украинских военных в Великой Новоселке. По словам экспертов, противнику не удалось отойти ни на север, ни на запад из-за разрушенных мостов. Подразделения штурмовых и танковых войск продолжают зачищать кварталы.

Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое. Российские военные активно используют беспилотники, уничтожая технику и укрепления противника на кураховском направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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