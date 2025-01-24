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24 января, 07:45

Политика

Новости мира: Трамп поручил рассекретить материалы по делу об убийстве Кеннеди

Новости мира: Трамп поручил рассекретить материалы по делу об убийстве Кеннеди

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Президент США Дональд Трамп продолжает привлекать к себе внимание громкими заявлениями. Он поручил рассекретить материалы по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Трамп считает, что сокрытие этой информации не соответствует общественным интересам.

Мощный торнадо пронесся по юго-западу Англии. На кадрах, снятых очевидцами, видно как ураганный ветер ломал деревья, сносил все на своем пути. В воздух поднимались даже довольно тяжелые конструкции. Все сопровождалось проливным дождем. Власти опубликовали предупреждение о непогоде, в целях безопасности людей попросили оставаться дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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