США не рассматривают возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО по отдельности. Об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

На вопрос о том, как Штаты оценивают вероятность вступления этих стран в НАТО по отдельности, представитель Госдепа подчеркнул, что выполнение обязательств меморандума, позволяющего Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО, является "трехсторонним вопросом".

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