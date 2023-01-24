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24 января, 23:15

Политика

США не рассматривают возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО по отдельности

США не рассматривают возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО по отдельности

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США не рассматривают возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО по отдельности. Об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

На вопрос о том, как Штаты оценивают вероятность вступления этих стран в НАТО по отдельности, представитель Госдепа подчеркнул, что выполнение обязательств меморандума, позволяющего Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО, является "трехсторонним вопросом".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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