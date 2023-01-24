Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

Ученые перевели стрелки часов Судного дня на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи". Такое решение было принято на фоне украинского конфликта, рассказала глава американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

Она объяснила, что это говорит о том, что до "точки ядерного апокалипсиса" осталось 90 секунд. Эксперты обращают внимание общественности на то, что время на символических часах сейчас "ближе всего к полуночи" за весь период их существования с 1947 года.

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