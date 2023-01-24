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24 января, 22:15

Политика

Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента

Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента

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Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента бывшего руководителя Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Об этом сообщает сайт украинского лидера.

Зеленский также уволил руководителей трех регионов, а также подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей. Так, от должности освободили главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, Киевской области Алексея Кулебу и Сумской области Дмитрия Живицкого.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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