Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента

Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента бывшего руководителя Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Об этом сообщает сайт украинского лидера.

Зеленский также уволил руководителей трех регионов, а также подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей. Так, от должности освободили главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, Киевской области Алексея Кулебу и Сумской области Дмитрия Живицкого.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.