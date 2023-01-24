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24 января, 22:15

Политика

Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2

Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2

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Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2. Так решил канцлер Олаф Шольц, информирует издание Spiegel.

Сообщается и о поставках союзников. Скандинавские страны также хотят передать Киеву танки Leopard 2. Более того, может подключиться Польша. Правительство ФРГ планирует разрешить экспорт такой техники, которая принадлежит другим странам.

Кроме того, Норвегия может передать Украине до восьми танков Leopard 2. США пока не анонсировали отправку танков Abrams.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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