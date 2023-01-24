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24 января, 21:15

Политика

В МО показали, как российский танк уничтожил украинский с помощью машины "Терминатор"

В МО показали, как российский танк уничтожил украинский с помощью машины "Терминатор"

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Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский при поддержке боевой машины "Терминатор".

Как пояснили в ведомстве, подразделение украинских войск на БМП, усиленное танком, обнаружили в лесу с помощью беспилотников. Навстречу им двигался российский экипаж боевой машины "Терминатор", обошел группу ВСУ с фланга и открыл огонь по наступающим. В результате БМП и танк противника ликвидировали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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