В МО показали, как российский танк уничтожил украинский с помощью машины "Терминатор"

Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский при поддержке боевой машины "Терминатор".

Как пояснили в ведомстве, подразделение украинских войск на БМП, усиленное танком, обнаружили в лесу с помощью беспилотников. Навстречу им двигался российский экипаж боевой машины "Терминатор", обошел группу ВСУ с фланга и открыл огонь по наступающим. В результате БМП и танк противника ликвидировали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.