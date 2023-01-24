Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога для попадания в Артемовск

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у ВСУ осталась одна дорога, чтобы попасть в город Артемовск. По его словам, остальные пути отрезаны.

Перед российскими войсками стоит задача проломить оборонительную линию, которая проходила от Северска через Соледар до Артемовска и Часова Яра. Прорыв позволит выйти к Краматорску и Славянску.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что освобождено село Краснополье в ДНР, под контроль взяты населенные пункты Соль и Клещеевка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.