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Новости

24 января, 22:15

Политика

Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога для попадания в Артемовск

Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога для попадания в Артемовск

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ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районе Северска ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у ВСУ осталась одна дорога, чтобы попасть в город Артемовск. По его словам, остальные пути отрезаны.

Перед российскими войсками стоит задача проломить оборонительную линию, которая проходила от Северска через Соледар до Артемовска и Часова Яра. Прорыв позволит выйти к Краматорску и Славянску.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что освобождено село Краснополье в ДНР, под контроль взяты населенные пункты Соль и Клещеевка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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