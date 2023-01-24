Минобороны Польши запросило у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

Польша направила официальную заявку в Германию с просьбой разрешить поставку танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика уже приняла решение о поставке данных танков и будет действовать на свое усмотрение, вне зависимости от позиции Берлина.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко прокомментировал, есть ли в решении Варшавы о поставках танков какой-то скрытый смысл или сигнал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.