ФРГ получила запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard 2

Германия получила запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, если Варшава обратится с запросом одобрить поставку, то получит положительный ответ.

Зампрезидента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал, почему европейские страны рассчитывают на поставки танков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.