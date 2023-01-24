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15:45

Политика

ФРГ получила запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard 2

ФРГ получила запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard 2

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Германия получила запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, если Варшава обратится с запросом одобрить поставку, то получит положительный ответ.

Зампрезидента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал, почему европейские страны рассчитывают на поставки танков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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