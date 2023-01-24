Новости часа: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Северска в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военные РФ нанесли поражение украинским десантникам в районе Северска в ДНР. Об этом заявили в Минобороны.

В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества россиян, которые уехали из страны и "поливают ее грязью". Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота. Об этом сообщили СМИ.