Минобороны РФ показало уничтожение танка ВСУ в зоне СВО

В Минобороны показали, как российский танк уничтожает украинский при поддержке боевой машины "Терминатор". Как пояснили в ведомстве, подразделение украинских войск на БМП, усиленное танком, обнаружили в лесу с помощью беспилотников. Навстречу им выдвинулся российский экипаж боевой машины.

"Терминатор" обошел группу украинских военных с фланга и открыл огонь по наступающим. В результате БМП и танк противника уничтожили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.