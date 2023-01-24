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Минобороны РФ показало уничтожение танка ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ показало уничтожение танка ВСУ в зоне СВО

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В Минобороны показали, как российский танк уничтожает украинский при поддержке боевой машины "Терминатор". Как пояснили в ведомстве, подразделение украинских войск на БМП, усиленное танком, обнаружили в лесу с помощью беспилотников. Навстречу им выдвинулся российский экипаж боевой машины.

"Терминатор" обошел группу украинских военных с фланга и открыл огонь по наступающим. В результате БМП и танк противника уничтожили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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