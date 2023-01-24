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Политика

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта

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Декларации о доходах сенаторов и депутатов перестанут публиковать с 1 марта. Такая информация появилась в СМИ со ссылкой на председателя комитета Госдумы.

Глава комитета Павел Крашенинников объяснил, что теперь не будет доступна информация об их доходах. Публикации будут подлежать только общие статистические данные о декларациях, например сколько их было подано или какие нарушения в них выявили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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