Минобороны РФ показало работу беспилотников "Орлан-10" в зоне СВО

Российские войска за сутки нанесли огневое поражение ВСУ в 97 районах. Огонь расчетов корректировали, в том числе, с помощью беспилотников "Орлан-10". Эти аппараты могут находиться в небе по несколько часов и облетать сотни километров.

Для поиска целей и их распознавания они оборудованы мощной камерой и тепловизором. Аппарат обнаруживает и передает точные координаты мобильных телефонов противника. Кроме разведки он может работать как виртуальная вышка сотовой связи. Еще "Орлан-10" используют, чтобы рассылать предупредительные СМС-сообщения для мирного населения.

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