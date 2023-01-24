07:15Политика
В СВР заявили, что Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территориях АЭС
Новые западные вооружения Киев решил спрятать за атомным щитом. Как сообщили в Службе внешней разведки России, боеприпасы и оружие из Европы везут на атомные электростанции.
По словам директора СВР Сергея Нарышкина, это касается боеприпасов большого калибра, дефицитных и дорогих ракет для зарубежных систем ПВО, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.
Почему для складов выбрали АЭС? Чем все это грозит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.