В СВР заявили, что Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территориях АЭС

Новые западные вооружения Киев решил спрятать за атомным щитом. Как сообщили в Службе внешней разведки России, боеприпасы и оружие из Европы везут на атомные электростанции.

По словам директора СВР Сергея Нарышкина, это касается боеприпасов большого калибра, дефицитных и дорогих ракет для зарубежных систем ПВО, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.

Почему для складов выбрали АЭС? Чем все это грозит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.