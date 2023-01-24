Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Краснополье в ДНР

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении и выбили украинских бойцов из села Краснополье. ВСУ потеряли две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

На днепровском направлении высокоточным оружием поражен временный пункт дислокации украинской артиллерийской бригады. Уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS. А на запорожском направлении разбита украинская боевая машина РСЗО "Град".

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