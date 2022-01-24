Киев не видит оснований для заявлений о подготовке полномасштабного наступления на Украину

Киев не видит оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Встречу с экспертами срочно созвал президент Украины Владимир Зеленский. Все это происходит на фоне информации о том, что Великобритания и США вывозят своих дипломатов из Киева.

Дипмиссии продолжают работу, но количество сотрудников сократят. О такой возможности заявили и в Латвии. При этом МИД РФ уже не в первый раз отрицает планы вторжения или участия в военных конфликтах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.