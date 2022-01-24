Великобритания и США начали эвакуацию своих дипломатов из Киева

Некоторые страны вывозят своих дипломатов из Киева. Дипмиссии продолжают работу, но количество сотрудников там сокращают. В частности, это Великобритания и США. О такой возможности заявили и в Латвии. Они ссылаются на возможную эскалацию ситуации и снова говорят о вероятной агрессии со стороны России.

При этом МИД РФ уже не в первый раз отрицает планы вторжения или участия в каких-то конфликтах. Речь об этом несколько раз заходила и на прошлой неделе. Тогда в МИД России сказали, что заявления Запада – это смешно и опасно.



Сложившуюся ситуацию и ее возможные последствия прокомментировали политологи Виталий Волчков и Олег Матвейчев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.